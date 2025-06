A rainha Rania da Jordânia e o filho mais velho, o príncipe herdeiro Hussein, foram vistos em Veneza, Itália, cidade na qual acontecerá este fim de semana o casamento de Jeff Bezos.

Os convidados do casamento do milionário da Amazon Jeff Bezos com Lauren Sanchéz continuam a chegar a Veneza, Itália, cidade onde irá acontecer os festejos - que durarão cerca de três dias, prolongando-se pelo fim de semana. A realeza estará 'representada' pela princesa Rawja da Jordânia e pelo príncipe herdeiro Hussein, que foram vistos na cidade italiana juntamente com a sua filha bebé, de quase um ano. Nas imagens, que poderá ver na galeria, o príncipe segura a filha ao colo enquanto apanha um barco-táxi no Aeroporto Marco Polo, pouco após a sua chegada. Para a ocasião, a princesa optou por um visual discreto e leve, em tons de castanho escuro, composto por calças largas e camisa. Já o filho do rei Abdullah optou por uma t-shirt branca básica e calças escuras. A aparição do casal acontece poucas horas depois da rainha Rania da Jordânia ter sido apanhada pelos fotógrafos no local, com um look todo preto. Quem faz parte da lista de convidados? A cerimónia contará com 200 convidados, entre eles estão vários membros do clã Kardashian - nomeadamente Kim, Khloé, Kylie, Kendall, assim como a mãe, Kris Jenner e o namorado Corey Gamble. Também Leonardo DiCaprio e a namorada, Vittoria Ceretti, verão os noivos a trocar alianças. A eles juntam-se Oprah Winfrey, Gayle King, Ivanka Trump, Jared Kushner, Diane von Fürstenberg. Uma das convidadas que tem inspirado mais preocupação é Ivanka Trump, filha de Donald Trump, dada a sua relação com o conflito entre Israel e o Irão. Os (primeiros) visuais dos noivos Para o primeiro evento das comemorações, a antiga jornalista Lauren Sanchéz optou por um arrojado vestido, uma peça da coleção primavera - verão 2025 da marca Schiaparelli. O vestido tem a cintura marcada (como se fosse um espartilho), com bordados florais barrocos, fazendo lembrar as famosas máscaras de carnaval da cidade. O cabelo estava preso num rabo de cavalo desconstruído. Já o noivo, de 61 anos, usava um fato clássico, preto com uma camisa branca e uns óculos de sol estilo aviador. Tanto o empresário, a noiva e os convidados estavam a sair do hotel Aman.

Vale recordar que as alianças serão trocadas no Arsenale, um complexo de estaleiros que garante uma maior privacidade ao casal e convidados, em vez de na Scuola Grande della Misericórdia, no centro de Veneza, como previsto. As alterações aconteceram devido aos protestos de diversos ativistas.

Fique a conhecer todos os detalhes da cerimónia: