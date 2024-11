Rania da Jordânia não podia ser uma avó mais 'babada'. Prova disso foi a partilha que a soberana fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 9.

Trata-se de um ternurento retrato no qual a monarca aparece a trabalhar na companhia da princesa Iman, filha de Hussein da Jordânia (seu filho mais velho e herdeiro ao trono).

"A primeira reunião por zoom da princesa Iman no início desta semana", realça Rania na legenda da partilha.

Iman, recorde-se, nasceu no dia 3 de agosto e é fruto do casamento de Hussein com a princesa Rajwa.

Leia Também: Princesa Rajwa faz primeira aparição pública desde que foi mãe