A propósito do Dia da Mãe, que esta semana se celebrou no Médio Oriente, o príncipe Hussein da Jordânia fez uma partilha única em homenagem à mulher, a princesa Rajwa, e à mãe, a rainha Rania.

"A minha querida mãe e amada mulher, a sua presença enche as nossas vidas de alegria e o seu amor é o verdadeiro significado de dar. Feliz Dia da Mãe", escreveu na legenda.

Numa das imagens, Rania aparece com a neta, a filha de Hussein, ao colo enquanto este as observa. Já na segunda é Rawja que posa com a bebé, a princesa Iman.

Príncipe Hussein com a mãe, rainha Rania da Jordânia e a filha, a princesa Iman© Instagram/alhusseinjo

Princesa Rawja com a filha, a princesa Iman, ao colo© Instagram/alhusseinjo

