Renee Zellweger e Hugh Grant foram as grandes estrelas do evento de estreia do filme 'Bridget Jones: Mad About The Boy', que decorreu em Paris na segunda-feira, 27 de janeiro.

A dupla romântica, que ganhou um lugar especial no coração dos fãs com a trama 'O Diário de Bridget Jones', de 2001, voltou a contracenar lado a lado neste regresso do filme e a posar na red carpet.

Renee Zellweger e Hugh Grant posaram juntos para os fotógrafos e o sorriso resplandecente de ambos quase nos fez esquecer que passaram 24 anos desde o primeiro filme que contava as aventuras de Bridget Jones.

'Bridget Jones: Mad About The Boy' marca o regresso de Hugh Grant à saga, já que não fez parte do último filme - 'O Bebé de Bridget Jones'.

