Vera Kolodzig despediu-se da sua icónica personagem 'Maria', uma prostituta na série da OPTO e da SIC, 'O Clube'.

Na sua página de Instagram, a atriz, de 39 anos, mostrou várias imagens das gravações, onde aparece muito sensual, já que assim a personagem o exigia.

"Assim que li a descrição da minha personagem Maria soube que iria ser o maior desafio da minha carreira como atriz. Até então estava habituada a fazer as 'boazinhas' e uma ou outra vilã típica de novela mas sabia que 'O Clube' ia ser diferente", começa por confessar.

"No primeiro dia de rodagem, em plena pandemia em 2020 'atendi 4 clientes' em quartos de hotel diferentes, com um banho entre cada cena. Foi um dia que acredito que nenhum dos presentes se vai esquecer e que estabeleceu o tom e ambiente para o resto da série".

Para se preparar para esta personagem, Vera "fez pesquisa em casas noturnas de Lisboa, falou com várias acompanhantes, aprendeu a andar de saltos altos com uma atitude diferente".

'Maria Santos' foi "a primeira mulher do Clube. A mais requisitada, a lenda", assim se lê no site da série e, pela exigência do papel, houve dias em que Vera chegou a "fumar 15 cigarros numa hora para gravar uma só cena".

Cinco anos depois, a atriz disse 'adeus' à personagem que lhe "ensinou tanto sobre o mundo".

"Assim me despedi, deitada no asfalto, deixando para trás todas as memórias, todas as lutas, todo o sexo, todo o poder e até todo o Amor. [...] Até sempre querida Maria. Foste uma importante parte de mim e do meu crescimento não só como atriz mas como pessoa".

Veja as imagens de 'Maria' na galeria.

Leia Também: O país de que Vera Kolodzig não gostava, mas que agora passou a adorar