Vera Kolodzig interpreta a personagem Maria na série 'O Clube', da plataforma de streaming da SIC, a OPTO. A trama retrata a história de quem frequenta uma das casas noturnas mais luxuosas e sensuais de Lisboa.

Esta quinta-feira, 14 de novembro, a atriz despediu-se da personagem com um texto de agradecimento.

Na publicação que partilhou no Instagram podem ver-se várias fotografias e um vídeo da própria, sendo uma delas no próprio estabelecimento da série e na qual mostra toda a sensualidade típica da personagem.

"Hoje foi dia de despir a personagem, de voltar a mim, de largar as unhas compridas e o cabelo vermelho. Ao largar o look também há algo que se desprende, que se vai, que se evapora. Quando crio uma personagem crio algo em mim, uma alma paralela que parece existir para além da minha própria existência", começou por escrever.

"A minha Maria fez parte de mim durante quatro anos e hoje, ao despi-la, deixo também uma parte da minha identidade", prosseguiu.

"Lembro-me de tentar esconder as unhas compridas nas aulas de yoga e cursos de cozinha, e de não conseguir vestir as minhas roupas e brincos coloridos por não gostar de ver nada com o cabelo vermelho", recordou. "Porque eu, Vera, não me identifico com o look, mas a Maria só pôde existir com ele - e com o cigarro entre os dedos e as saias curtas.

"Hoje dispo a Maria (e não como a Maria tanto se despiu no Clube)", brincou, fazendo referência às vária cenas eróticas que teve de protagonizar. "Dispo as dores, os traumas, as relações, dispo os conflitos, o dinheiro, as amizades, dispo o cheiro, a forma de pensar, o andar".

Por fim, agradeceu à esta sua personagem tão icónica e diferente: "Obrigada Maria, por me teres dado o privilégio de eu ser tu e de existires através de mim".

'O Clube' estreou em 2020 e já conta com cinco temporadas. Em julho deste ano, a SIC confirmou a renovação da série para uma sexta e sétima temporadas.

