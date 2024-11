"Dizem que o que é bom acaba depressa… Bom, não posso dizer que tenha sido assim tão depressa, mas foi tão bom que nem dei pelo tempo passar. Foram quatro anos". Foi com estas palavras que Vera Kolodzig começou a publicação que fez no Instagram e onde se despede do programa 'Missão 100% Português'.

Ao destacar este últimos anos a fazer o programa com João Paulo Rodrigues, relatou: "Quatro anos de viagens e aventuras pelo país, em que conheci pessoas incríveis, novos projetos, superei medos, provei novos sabores, descobri recantos mágicos e aldeias perdidas".

"Foram quatro anos de uma ligação única com uma equipa incrível - uma equipa que ficou família por todas as partilhas e vivências que tivemos. Foram quatro anos de um sonho tornado realidade - o sonho de apresentar um programa de viagens e poder ser eu própria sem m***** usando o meu sentido de humor", acrescentou.

"Foram quatro anos em que juntei grandes paixões - viajar, conhecer pessoas e fazer televisão. Foram quatro anos absolutamente inesquecíveis em que agradeci todos os dias a minha sorte. Foram quatro anos de boas surpresas como foi o meu querido João Paulo Rodrigues. E quatro anos depois fecha-se este ciclo, aceito o que já foi e não será mais e abro-me a novas possibilidades", disse ainda.

"E será sempre com nostalgia que vou recordar a queda livre, os vinhos regionais, os mergulhos no mar e em cascatas, as horas de carro e os quilómetros percorridos, as horas de risota e jantares regados a vinho, a natureza vibrante do nosso país e todas as pessoas inspiradoras com que me cruzei", enumerou depois.

Por fim, Vera Kolodzig deixou um agradecimento à RTP pelo desafio e à produtora do programa, Shine Iberia. "Aquilo que vivi já ninguém me tira. Missão cumprida", rematou.

