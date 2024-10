Vera Kolodzig "foi à revisão". Isto é, teve uma sessão de terapia psicológica, algo que a atriz considera de extrema importância.

Esta quinta-feira, 17 de outubro, Vera Kolodzig partilhou na sua página de Instagram uma fotografia sua, estilo selfie, acompanhada de um longo texto que alerta para consciencialização da importância da saúde mental.

"Ontem fui à 'revisão'. Comecei a fazer terapia aos 27 e já fui tarde. Encontrei a 'minha' terapeuta aos 30 e desde então tem sido ela que me tem acompanhado. Não são os terapeutas que nos salvam, somos nós os responsáveis por usar da melhor forma o tempo passado com eles e aplicarmos as aprendizagens à nossa vida", começou por escrever.

"A terapia é um processo de escavação, de exploração e de integração. Hoje em dia vou apenas em momentos que sinto que preciso de um pequeno ajuste. No início deste ano fui, e quando liguei a minha terapeuta disse: 'então Vera, vem fazer a revisão dos 250000kms?'", prosseguiu, comparando o processo de terapia à manutenção de um carro.

Por fim, concluiu: "Está tudo bem comigo, faço esta partilha apenas para trazer alguma consciência à importância de termos acompanhamento psicológico regular. Ir à psicoterapia também é uma forma de autocuidado".

Veja a publicação completa.