Vera Kolodzig mostrou que vale sempre a pena dar uma segunda oportunidade às coisas. Atualmente a viajar pela Austrália, a atriz, de 39 anos, confessou aos seguidores da sua página de Instagram que não gostou do país após a sua primeira visita, mas que agora mudou de ideias.

"A primeira vez que fui à Austrália foi em 2011, a meio de uma viagem pelo Sudeste Asiático e na altura não gostei nada. Passei uns dias na Gold Coast e Byron Bay, mas o excesso de regras e choque cultural vinda de onde vinha não teve um impacto muito positivo em mim", relata.

"Desta vez a experiência foi completamente diferente, talvez porque agora visitei com outros olhos, com outra idade e com outros princípios", continua.

"Melbourne é uma cidade apaixonante: não há lixo em lado nenhum devido às políticas restritas que deviam ser básicas em qualquer país, há livrarias em cada esquina que revela a paixão pela leitura da população, os serviços são impecáveis e todos parecem felizes nas suas funções graças aos salários justos, respira-se desporto, as casas-de-banho públicas são asseadas e respeitam a inclusão - há vários wcs 'all gender', e a discriminação é penalizada", revela ainda.

Para além da inclusividade, Kolodzig realçou que se "come maravilhosamente" e que a "oferta é bastante variada".

Leia Também: "Cidade apaixonante". Vera Kolodzig passeia por Melbourne.