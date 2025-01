Patrícia Tavares é a protagonista da nova novela da SIC, 'A Herança', e esteve à conversa com Júlia Pinheiro na passada segunda-feira.

A apresentadora do programa das tardes do canal de Paço de Arcos questionou a atriz sobre um episódio marcante que viveu no passado: quando foi perseguida por um homem.

Patrícia confessou que foi aprender a montar a cavalo, assim como a filha, para, de alguma forma, superar o medo que sentia com o que estava a viver.

"Estávamos as duas sozinhas [...] Fui sempre tentando desvirtuar o medo e fingir que não tinha [...] ela era muito pequenina. Achei que podia dar-lhe o exemplo, que não era para viver com medo e que os medos são ultrapassáveis [...] Tudo se resolveu", esclareceu a atriz.

O caso remonta a 2014 e o homem em questão foi condenado a pagar uma indemnização a Patrícia Tavares.

Leia Também: Patrícia Tavares faz revelação tocante: "Ela morreu a cantar..."