Patrícia Tavares foi a protagonista do programa 'Alta Definição' deste sábado, dia 25. Numa profunda conversa com Daniel Oliveira a atriz - que será a protagonista da nova novela da SIC, 'A Herança' - falou da relação próxima que tinha com a avó.

"Achas que se revia em ti?", questionou Daniel.

"Ela cantava muito, estava sempre a cantar. Ela disse que queria morrer a cantar e morreu a cantar. Adormeceu, partiu, foi para a outra dimensão e estava a cantar... Foi uma coisa que ela pediu que acontecesse e aconteceu", notou, deixando o entrevistador surpreendido.

"Foi muito duro. Não se replicou nunca mais [a infância]. Aquela forma de estar, a vibração, a forma como vivia", confessou, não contendo as lágrimas.

"Ela está em mim na forma como tento relacionar-me com os outros", disse ainda.

