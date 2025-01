"Nunca me senti tão empoderada como quando estava grávida, eu sentia que conseguia virar o mundo todo do avesso com dois dedos", é uma das frases proferidas por Patrícia Tavares ao programa da SIC, 'Alta Definição'.

Foi divulgado um excerto da entrevista que a atriz deu a Daniel Oliveira e a protagonista da próxima novela do canal, 'A Herança', fala do papel mais importante da sua vida: a maternidade.

Patrícia Tavares tem 47 anos e é mãe de Carolina Flores, fruto da sua relação com o futebolista João Flores.

Veja, abaixo, um excerto da entrevista que passará na íntegra no próximo sábado à tarde, na SIC.

