A SIC divulgou esta sexta-feira, 24 de janeiro, um novo teaser da entrevista emotiva que Patrícia Tavares deu a Daniel Oliveira. Tal como já havia sido anunciado, a atriz é a convidada desta semana do 'Alta Definição'.

"Tenho muitas saudades da minha avó. Ela existe em mim", confessa Patrícia nas imagens, onde fala ainda sobre aquele que é o verdadeiro tesouro da sua vida - a filha.

"Ter sido mãe na vida real é o grande papel da tua vida?", questionou Daniel Oliveira.

"Sem dúvida, foi o que me transformou", reagiu de imediato a convidada.

Patrícia Tavares é mãe de Carolina, nascida em 2002, fruto do relacionamento com o futebolista João Flores. A atriz, atualmente com 47 anos, tinha na época 24 anos.