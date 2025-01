Patrícia Tavares é a próxima convidada do programa das tardes de sábado da SIC, o 'Alta Definição'.

A atriz é a protagonista da nova novela do canal, 'A Herança', que estreia já na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, e esteve à conversa com o também Diretor de programas da SIC.

"No erro cresce-se e até acredito que se cresce um bocadinho mais. Quando estamos certos, não valorizamos, não olhamos para as coisas para perceber: 'eu estou certa porquê?' Quando erramos, olhamos para as coisas e aprendemos qualquer coisa", revela Patrícia num excerto apresentado no Instagram.

