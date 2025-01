Como é habitual, Daniel Oliveira promoveu na sua página de Instagram mais uma emissão do programa 'Alta Definição', que este sábado transmite uma entrevista a Ana Sofia Martins.

Ao divulgar um excerto da conversa com a atriz, a mesma diz: "Há deputados e políticos que incitam ao ódio e simplificam as questões de uma forma que eu não acho legítima. E este incitar do ódio e querer virar-nos uns contra os outros para mim é imperdoável".

"[...] Não podemos achar que por uma pessoa ter cometido um erro, todas as pessoas à sua volta ou que vivem nas mesmas circunstâncias ou têm o mesmo tom de pele, são iguais", acrescenta Ana Sofia Martins.

