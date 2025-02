Na véspera do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que se assinala dia 4 de fevereiro, Júlia Pinheiro anunciou as convidadas do seu programa 'Júlia', que preenche as tardes da SIC.

Bárbara Guimarães e Joana Cruz vão ter uma franca e aberta conversa sobre a fase difícil pela qual passaram.

Num excerto das imagens, a radialista afirma: "Sinto aqui uma missão", referindo-se à ajuda que estas partilhas podem dar a quem passa pelo mesmo.

"Nós queremos é viver", referiu a apresentadora de televisão.

Recorde-se que Bárbara Guimarães descobriu, no verão de 2018, o diagnóstico de cancro da mama. Joana Cruz tinha 42 anos quando, em janeiro de 2021, soube que tinha um cancro da mama triplo negativo, o mais grave.

