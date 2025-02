Joana Cruz recorreu à sua conta de Instagram para assinalar o Dia Mundial do Cancro nesta terça-feira, 4 de fevereiro.

"O cancro virou a minha vida de pernas para o ar... e quatro anos depois, de pés bem assentes na terra e cabeça no lugar, mando neste Dia Mundial do Cancro o meu abraço a quem já passou por um e a quem está no processo, desejo muito ânimo e força. Estás bem? Que este dia seja mais um de troca de muito apoio, amor e empatia. A prevenção é o melhor passo para o sucesso. O diagnóstico precoce salva-nos. Tens os exames em dia? Cuida de ti. És a pessoa mais importante da tua vida", lê-se na legenda da partilha.