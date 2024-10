Júlia Pinheiro vai estar à conversa com o ator Rui Santos, como foi anunciado num vídeo promocional que foi publicado na página de Instagram da apresentadora na noite desta segunda-feira, dia 7 de outubro.

"No último ano, o ator viveu o pior… mas também o melhor da sua vida. Rui Santos está de volta aos palcos e, pela primeira vez, fala sobre a luta que travou contra o cancro. Não perca", pode ler-se na legenda da publicação.

"[...] Depois de um ano um pouco conturbado - que me condicionou como homem e como ator - [estou aqui] para vos dizer para não perderem a minha entrevista no programa 'Júlia'", diz o ator - que ficou muito conhecido depois de dar vida ao inspetor Sérgio Calado na série 'Inspetor Max' - no referido vídeo.

