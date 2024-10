Rui Santos revelou em maio deste ano que em 2023 tinha sido diagnosticado com cancro. Esta terça-feira, dia 8 de outubro, o ator esteve no 'Júlia', da SIC, e falou abertamente sobre esta fase.

"Fui fazer uma higiene oral e a minha médica disse-me que tinha algo na língua que precisava de ser visto por um especialista. Tinha um nódulo na língua", recordou.

Foi depois visto por um especialista, fez exames e no dia 13 de março do ano passado foi diagnosticado com um cancro na boca.

"É mais vulgar do que se possa pensar. Fumei desde os 15 anos e pode ter a ver [porque] o tabaco é uma das grandes causas do cancro da boca", partilhou, acrescentando que o primeiro diagnóstico que recebeu foi "muito preocupante", mas depois as notícias não foram tão más e eram um cancro no grau um e não estava espalhado.

Na altura, quando recebeu o diagnóstico, deixou de fumar, não fez tratamentos, porque foi descoberto logo no início. Mas teve de se alimentar através de sonda nasogástrica durante cerca de duas semanas e perdeu muito peso. A sua dicção também ficou afetada, mas "gradualmente" conseguiu recuperar.

Após a fase menos boa a nível de saúde, Rui Santos recebeu a notícia de que ia ser pai pela segunda vez e não podia ter ficado mais feliz. Hoje é pai de Baltazar, da atual união com Anneli Lauren Nilson, e de Romeu, fruto de uma relação anterior.

