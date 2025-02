O cancro que marcou a sua vida, a infância, os pais, os filhos e a companheira foram os principais temas da conversa de Rui Santos com Daniel Oliveira.

O ator emocionou-se em vários momentos durante a entrevista, como quando recordou o nascimento do filho mais novo, Baltazar, fruto da relação com Anneli Lauren Nilson.

Ao contrário do que aconteceu com o filho mais velho, Romeu, fruto de uma anterior relação, Rui Santos conseguiu assistir ao parto do menino. "Quando ouves o teu filho a chorar pela primeira vez, é incrível, é uma sensação indescritível", lembrou.

"Não tinha assistido ao nascimento do meu primeiro filho, estava a fazer uma novela em Angola e não tive tempo porque rebentaram as águas da Sara, e foi uma coisa muito rápida. Senti que tinha perdido um episódio muito importante da minha vida. A primeira vez que vi o meu filho foi através de Skype", contou depois, falando de Romeu.

Os filhos têm sido a sua maior alegria, e o mais velho foi uma grande força quando recebeu o diagnóstico do cancro, em 2023.

De recordar que Rui Santos foi submetido a uma cirurgia por causa do cancro da língua. Inicialmente, o diagnóstico era mais preocupante, mas depois de uma nova avaliação, verificaram que o caso era 'menos grave'. Ainda assim, continua a ter que fazer exames de seis em seis meses porque há uma forte probabilidade de voltar.

Na altura em que passou pelo diagnóstico da doença, recorda, recorreu ao exercício físico para ajudar a combater a ansiedade. "Precisava de ocupar a minha cabeça."

A companheira, Anneli Lauren Nilson, foi também um apoio fundamental: "Partilhei tudo o que pensava com a minha mulher, não guardei nada para mim. A minha mulher foi extraordinária. Ela é uma mulher extraordinária. Tem sido uma grande companheira. A única coisa que podes fazer é estar presente e ouvir. Deu-me todo o apoio dela e estou-lhe muito grato."

Apesar de não ser uma pessoa católica praticante, diz, depois do susto de saúde, hoje em dia, vai a igrejas para "agradecer". "Sei que parece um contrassenso não sendo religioso, eu ter esse comportamento, mas faz-me sentir bem e acredito que tenho um anjo da guarda, acredito que existe algo que olha por mim. Não sei dizer o que é, mas acredito que sim. Há uma força que me ajuda nos tempos de aflição. Às vezes, quando estou mais preocupado, mais aflito, peço e ele, não sei a quem, e tem-me ajudado", partilhou.

