Daniel Oliveira já revelou quem será o próximo convidado do 'Alta Definição'. Trata-se de Rui Santos, ator que em 2023 lutou contra um cancro na boca.

Num vídeo que mostra um excerto da conversa, o artista, de 47 anos, nota que foi no filho que encontrou forças e estabilidade.

"Nessa altura, independentemente do que acontecesse ou viesse a acontecer, eu estava bem. Mesmo que as coisas corram mal, mesmo no pior cenário possível, enquanto puder abraçar o meu filho, está tudo bem", referiu, sem conter as lágrimas.

Ora veja: