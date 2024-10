Foi com uma fotografia em que aparece em frente ao bolo de aniversário e com o filho mais novo ao colo que Rui Santos assinalou, no Instagram, a chegada aos 47 anos.

O ator completou mais um ano de vida no dia 11 de outubro e não deixou passar em branco a data, tendo deixado uma mensagem na sua página.

"47 anos! Sou feliz. A vida é isto, o presente, feita de pequenos momentos preciosos. Amo a minha família e os meus amigos, estou de coração cheio e de momento estou a fazer aquilo que mais gosto. Tenho tudo", escreveu.

De recordar que o ator é pai de Baltazar (filho mais novo), da relação com Anneli Lauren Nilson, e de Romeu, fruto de uma relação anterior.

