Preta Gil revelou na quinta-feira, dia 22 de agosto, que retomou os tratamentos contra o cancro. A decisão foi tomada depois de ter realizado exames de rotina.

Após a partilha da artista, muitos fãs e amigos mostraram o seu apoio, incluindo Ivete Sangalo.

"Nosso amor. Deus está no comando de todas as coisas, minha Preta Gil. Estou ao teu lado junto de milhares e milhares que te amam muito", escreveu numa publicação que fez no Instagram.

Recorde-se que Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino, contra o qual lutou durante um ano.

