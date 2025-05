Maria João Abreu morreu a 13 de maio de 2021 vítima de um aneurisma cerebral. A notícia chocou amigos, familiares e fãs da artista que tinha apenas 57 anos quando faleceu.

Quatro anos depois, os companheiros de profissão da artista não esqueceram a sua amizade e legado e fizeram questão de a relembrar publicamente.

João Baião referiu as "saudades da querida amiga" e o colega Heitor Lourenço dedicou-lhe bonitas palavras.

"Amigos que não partem. Ficam. Mas sem o abraço, o toque, a risada. Faz hoje quatro anos que não partiste. Pairas. Desafias o conceito de morte criado pela mente humana. [...] Ainda que privilegiado e contente por termos coincidido juntos tenho uma tristeza profunda de não te dar um beijo corpo a corpo, em pessoas. Em amigos", escreveu o artista na legenda de uma publicação onde partilhou fotografias da atriz.

Também Carla Andrino assinalou esta data. "Sinto muitas saudades de ti, de falarmos com os olhos e do nosso abraço, apertado, até à alma. Amo-te. Para sempre no meu coração", escreveu na legenda da partilha.

