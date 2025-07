Luíza Abreu voltou a abordar temas relacionados com a sua vida pessoal no 'Big Brother Verao'. A bailarina, de 33 anos, recordou em conversa com os restantes companheiros do reality show a fase em que se viu processada pelo próprio pai.

Luís Costa Sodré Real terá entrado com um processo em tribunal contra a própria filha devido a uma entrevista que esta deu a Manuel Luís Goucha e na qual sentiu ter sido difamado.

"Quando fui ao Goucha foi o meu pai que me processou. A última vez que o vi tinha oito anos de idade, voltei a vê-lo aos 31 anos [em tribunal]", começou por recordar Luíza ao conversar com Bruno de Carvalho e Catarina Miranda.

"Houve uma notícia no canal da concorrência, feita pela outra pessoa, e eu achei por bem ir defender a minha mãe. A dignidade e a honra dela, era a única coisa que eu podia fazer. Fui convidada pelo Goucha. No canal da concorrência aquilo deu um milhão de espetadores, quando eu fui ao 'Goucha' deu para aí cinco milhões. Foi um impacto surreal", disse, lembrando a entrevista em que quis provar que a mãe foi vítima de violência doméstica durante vários anos até ter decidido sair de casa com as duas filhas - Luíza e Luciana Abreu.

"Eu consegui provar que a palavra dele não tinha credibilidade nenhuma e mostrei o documento que prova aquilo que eu estava a dizer, por isso eu nunca falei sem provar nada, ao contrário de outras pessoas, e ele achou por bem processar-me por difamação, calúnia e mais o raio que parta. Em tribunal foi quando eu o voltei a ver", lembrou.

"A última vez que vi o meu pai tinha oito anos e voltei a vê-lo aos 31. Mas ganhei, ganhei a causa", reforçou.

A bailarina profissional explicou ainda as motivações do pai e o que defendeu Luís Costa Sodré Real em tribunal.

"Eu só falo se tiver provas, se não tiver eu calo-me. E eu provei, ele não gostou e processou-me, tentou, disse que a minha intenção era difamá-lo, que ele tadinho até foi viver para o meio do nada por causa da opinião das pessoas e tal, que não estava a saber lidar com aquilo", referiu, dando conta de que o pai nunca se dirigiu a si em tribunal chamando-lhe filha e utilizou sempre os termos "essa" e "aquela".

O pai de Luíza acabou confrontado pela advogada de defesa da filha, que o questionou dizendo: "Se você não vê a sua filha desde os oito anos de idade e hoje ela tem 31 anos, o que é que você conhece da sua filha para ter tanta certeza que a intenção dela era difamá-lo? Quando você não sabe nem a cor favorita dela, nem o prato favorito. Não conhece nada da personalidade dela", citou a irmã de Luciana Abreu.

"E a provedora da justiça então pergunta-me a mim: 'Ana Luíza, qual foi a sua intenção?' E eu disse, a minha intenção foi tentar justificar o injustificável - tudo aquilo que passei na minha infância", completou, enaltecendo, por fim, que acabou por "ganhar a causa".

