A semana inicia-se sob a influência de uma intensa Lua Nova em Leão, que se apresenta em tensão com Plutão em Aquário, mas em harmonia com Saturno e Neptuno em Carneiro e com Úrano em Gémeos. Este é um período marcante para todos nós. A área de vida mais impactada dependerá da casa do mapa natal onde se encontra Leão. Esta lunação dá-se nos primeiros graus do signo e promete trazer mudanças transformadoras, com potencial para edificar uma vida mais estável e segura.

De um ponto de vista coletivo, Leão é o signo do amor e das paixões, por isso podemos esperar dias intensos a nível emocional — momentos de verdadeiro encantamento, seja por novos projetos, amizades ou relações amorosas. Sob a pressão de Plutão, não teremos escolha senão aceitar a mudança. Esta força promete desencadear processos de profunda transformação, independentemente da área da vida em que se manifeste. No entanto, mesmo que o início seja instável, a promessa é de tempos mais promissores. Surgem oportunidades para seguirmos caminhos mais seguros, e essa abertura para o novo poderá surgir de forma inesperada, sem grandes planos, mas com grande inspiração e vontade de avançar com coragem e determinação.

Ao longo de toda a semana, esta energia transformadora continuará presente. Por isso, é fundamental refletirmos e agirmos com consciência, orientando-nos na direção dos nossos verdadeiros desejos. É um período de revelações e de inícios que nos alteram por dentro. Pode haver tensão, pois Leão e Aquário são signos fixos, e Plutão exige renúncia ao que já não serve. Podemos sentir uma espécie de confronto interior entre o que conhecemos e a necessidade de abrir espaço ao novo. É, no fundo, um processo simbólico de morte e renascimento, que pode ser doloroso sempre que tentamos controlar ou resistimos às mudanças necessárias.

Saturno, Neptuno e Úrano apoiam este processo, trazendo oportunidades para erguermos algo mais sólido, mesmo em meio à chegada de algo totalmente novo. Estas influências intensas deverão manter-se ativas durante, pelo menos, três semanas. Por isso, o melhor que podemos fazer é confiar, entregar-nos à força da fé e permitir que a vida siga o seu curso natural de renovação.