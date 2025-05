A Associação Sara Carreira estabeleceu um protocolo com o Coliseu Micaelense, na ilha de São Miguel, Açores, que visa apoiar jovens açorianos com bolsas de estudo, de forma a que estes tenham mais ferramentas para conquistar os seus sonhos. A novidade foi anunciada no início do ano, mas trouxe agora novidades.

A propósito do aniversário desta casa de espetáculos - a maior dos Açores -, que decorreu dia 10 de maio, o Fama ao Minuto esteve com Fernanda Antunes, a presidente da Associação e mãe de Sara Carreira, que falou sobre o balanço destes quatro anos de existência e dos planos para o futuro.

"É sempre muito difícil para mim [falar da filha], não consigo não dizer isso. É muita dor. O que digo sempre é que quero poder marcar [a diferença] e a minha filha estar presente sempre. A mim cabe-me tentar ajudar estes miúdos para que a minha filha possa estar sempre cá. Espero que eles se lembrem da Sara porque quem está a dar oportunidade é a Sara, não sou eu.

Espero, mais tarde, ver estes miúdos, um que seja médico, outro que seja presidente e dizer 'eles conseguiram'.

Ao todo, a associação já ajudou 155 jovens que, por dificuldades económicas, se viam impedidos de seguir os estudos. Neste momento ajudam 36 estudantes, segundo o que contou ao Fama Ao Minuto, Cecília Bastos, diretora da Associação.

"Ajudamos com quarto, comida, livros, seguro de saúde, propinas, têm mesmo tudo. Há outras ajudas, umas bolsas diferentes, nas quais é atribuído um valor fixo. São outros critérios, de alunos que seguem para mestrado", referiram Fernanda e Cecília.

O que não é divulgado, mas que vale a pena salientar, é que a Associação Sara Carreira ajuda também pessoas idosas.

"Quero também ajudar as pessoas mais velhas, as pessoas de idade. Neste momento já ajudamos na alimentação, através de empresas que nos apoiam, que nos dão alimentos e nós entregamos às pessoas carenciadas. [...] A Sara ajudava muito as pessoas mais velhas, tanto financeiramente como no tratar, em tudo, e, para mim, é muito importante fazer o que ela fazia. Temos tanto para fazer. O importante é fazer o bem, não é tanto divulgar nem mostrar", esclareceu Fernanda.

Todos estes apoios são feitos de forma transparente e a situação de cada uma das pessoas que é ajudada "é verificada no local". "Para mim é muito importante ter a certeza que vou ajudar com a certeza de saber que o que estamos a fazer é real", menciona a empresária.

No aniversário do Coliseu ouvimos um dos jovens apoiados, João Barroso, que se candidatou à bolsa e foi considerado o melhor aluno do seu ano em Medicina.

"O meu sonho sempre foi ser médico e chegar a cirurgia. Em termos económicos os meus pais sempre tiveram dificuldades. Ter acesso a esta bolsa é uma oportunidade incrível. Tudo depende de mim agora", revelou.

Cila Simas não podia estar mais feliz com esta parceria. Ao Fama ao Minuto, a presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense, revelou que está agora disponível uma tômbola na porta do Coliseu, de forma a arrecadar fundos para os jovens açorianos. Para além disso, no espaço é também possível receber ajuda para preencher as candidaturas caso surjam dificuldades.

João Barroso, Fernanda Antunes, Cecília Bastos (Associação Sara Carreira) e Cila Simas (presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense) © Instagram - Coliseu Micaelense

[Cecília Bastos (Associação Sara Carreira) João Barroso, Fernanda Antunes] © Instagram - Coliseu Micaelense