Se “o que é doce nunca amargou” porque não podemos comer gelados todos os dias?

Sublinhe-se que qualquer uma destas opções é, normalmente, rica em açúcar. Mesmo que estejamos a falar de um gelado à base de fruta (ou açúcar da fruta) o processamento que lhe está associado concorre, sempre, para que estes açúcares atinjam a corrente sanguínea com alguma rapidez, não fazendo destes produtos, substitutos da fruta do ponto de vista nutricional.

Em relação aos gelados com base de leite ou natas, para além de açúcar possuem gordura, o que contribui para aumentar o seu valor energético. Ou seja, as calorias.

Um gelado sem açúcar terá normalmente adoçantes, sobre os quais já aqui falamos, mantendo o seu conteúdo em gordura. Uma vez mais, há o contributo para o valor energético.

Em suma, qualquer que seja a opção, um gelado representa sempre um excesso alimentar. Escolher um gelado porque tem menos calorias, comparativamente com outro, pode não ser a melhor opção. Os excessos alimentares, os pequenos pecados ou prazeres a que nos rendemos, devem constituir isso mesmo, fonte de prazer e, muitas vezes as versões light ou alternativas não nos deixam verdadeiramente satisfeitos.

No momento de escolher tudo depende, mais vale comer pontualmente o gelado que realmente nos apetece, do que beliscar constantemente naquele que nos deixa com aquela sensação de “falta qualquer coisa”.

Em alternativa, porque não fazer o controlo do excesso através de uma gestão por dose. Como? Simples, coma todos os dias, mas uma porção miniatura. As suas papilas gustativas pularão de alegria.

Veja também Comeu um pastel de nata? Vai ter de caminhar 50 minutos para o “queimar”