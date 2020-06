Com o tempo quente, nada como retemperar energias e hidratar o corpo de uma forma natural e saudável. Aqui, entra o poder da fruta. E a melancia, a que mais depressa se coloca em bicos de pés. A razão é simples: Cerca de 90% da sua polpa é constituída por água, o que reforça a ingestão de sais minerais (potássio), essenciais ao equilíbrio e funcionamento do organismo.

De tons fortes, cheiro e sabor adocicado, o único senão é mesmo o tamanho que pode ir até aos 25 cm de diâmetro e 15 kg de peso. Por não ser fácil de manusear, o sumo apresenta-se como uma excelente alternativa, fácil de transportar e com todos os benefícios da fruta.

Com menos de 30 calorias por 100 gramas, é um fruto rico em vitaminas do complexo B e A, esta sob a forma de betacaroteno e licopeno. Este fitoquímico também pode ser encontrado no tomate e em outras frutas (goiaba, papaia, uva preta), mas a concentração na melancia excede qualquer um deles, atingindo cerca de 4,5mg por 100 gramas.

A melancia é um fruto muito versátil. Geralmente consumida em cru, aos quartos ou mesmo em bolas, o sumo de melancia é também muito apreciado, e as soluções industriais permitem o seu consumo durante todo o ano.

Há ainda quem transforme a melancia em gelado, puré, marmelada ou doces. Na Rússia, prepara-se um vinho muito popular a partir do sumo de melancia. Em algumas regiões, as sementes consomem-se tostadas e salgadas. Como vê, não faltam alternativas para fazer da melancia a sua fruta preferida.

Hidratação garantida