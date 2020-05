Não é certa a origem da adoração dos portugueses pela Bola de Berlim quando sobem as temperaturas e o ar livre pede praia. Em abono da tradição há quem defenda que esta predileção pela Bola de Berlim nos areais nasce do contraste, nos lábios, entre o doce do bolo e o salgadiço da água do mar.

Como certa temos na Alemanha a pátria da nossa avó Borla de Berlim, versão nacional. No Norte da Europa, a guloseima (a Berliner) é recheada com doce de morango, framboesas, outros frutos silvestres. Por cá, entrou nos anos de 1930, na bagagem de uma família judia que procurava abrigo ao que se adivinhava chegar (e não seria nada doce) com a Segunda Guerra Mundial.

À nossa Bola de Berlim, caberia juntar-lhe os ovos, neste caso o creme pasteleiro (uma mistura de água, leite, açúcar, farinha, gemas e claras de ovos, limão, baunilha e manteiga).

Como em tudo mais, também a Bola de Berlim não está imune às inovações e, aqui, para além da “velhinha”, apregoada nas praias, chegam aos lábios salgados novas versões, com creme, sem creme, assim como uma versão alternativa “mais saudável”, a Bola de Berlim de Alfarroba. Mas será, de facto, mais saudável? Vamos perceber.