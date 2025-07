As gravações da série 'Lua Vermelha - Nova Geração' já arrancaram e vários nomes do elenco foram divulgados. Entre os atores que fazem parte do projeto há rostos que fizeram parte da primeira temporada da série juvenil da SIC, que estreou em 2010, e estreias de peso.

Há boas notícias para os fãs de 'Lua Vermelha'. O regresso da série juvenil da SIC está cada vez mais próximo. As gravações da nova temporada, que terá o nome de 'Lua Vermelha - Nova Geração', arrancaram na passada semana. Atores vão regressar 15 anos depois 'Lua Vermelha', que estreou na SIC em janeiro de 2010, contava a história de um colégio no coração da Serra de Sintra com alunos que se misturavam entre humanos e vampiros. Os protagonistas eram na época Rui Porto Nunes e Mafalda Luís de Castro, que, 15 anos depois, vão voltar a fazer parte da nova temporada da série. Mas o casal de protagonistas de 'Lua de Vermelha' não volta sozinho, há outros atores da primeira temporada que regressam agora à série. António Camelier e Catarina Mago são outros dos rostos que fazem parte deste regresso. No dia 14 de julho, data em que arrancaram as gravações de 'Lua Vermelha - Nova Geração', Rui Porto Nunes partilhou fotografias captadas nos bastidores das gravações da série. Nas imagens, o ator aparece precisamente ao lado de António Camelier e Catarina Mago. "Dia 1. Os Manos Azevedo estão de volta", pode ler-se na legenda da partilha. Nos comentários da publicação, foram vários os amigos e fãs a parabenizar Rui Porto Nunes pelo regresso ao pequeno ecrã. O ator, de 38 anos, tem estado nos últimos anos afastado das luzes da ribalta, tendo surgido até aqui poucos projetos relacionados com a representação. Entre as mensagens destaca-se a do também ator Rui Santos, que declarou: "Eu disse-te, mano. Estás de volta! Forte abraço". Clique para o lado na publicação para ver todas as fotografias partilhadas por Rui Porto Nunes. As grandes estreias em 'Lua Vermelha' O regresso de 'Lua Vermelha' promete ainda trazer rostos bem conhecidos da ficção nacional, mas que não fizeram parte da primeira temporada da série. A SIC já confirmou pelo menos dois nomes, Carolina Carvalho e Oceana Basílio. Carolina Carvalho partilhou na sua conta oficial de Instagram fotografias tiradas nos bastidores da produção do canal três. A atriz mostrou uma fotografia da claquete usada nas gravações do dia 16 de julho, onde se lê 'Lua Vermelha'. Às fotografias e vídeos captados nos bastidores da série, a namorada de David Carreira juntou outras imagens que têm marcado o seu dia-a-dia. Gravações, momentos de tranquilidade com o filho, Lucas, de dois anos, e o namorado e ainda encontros especiais com amigos preenchem a rotina da atriz. Curioso para ver as imagens? Uma vez mais, clique para o lado na partilha abaixo para vê-las.