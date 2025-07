Depois de terem arrancado no início de junho os ensaios para a nova super produção da TVI, eis que agora começaram oficialmente as gravações. Rita Pereira, que integra o elenco desta que será a próxima novela do canal, partilhou as primeiras imagens nos bastidores das gravações.

As primeiras gravações decorreram em Florianópolis, Santa Catarina. Por isso, o elenco principal passou esta semana no Brasil.

Rita Pereira rendida ao elenco da nova novela da TVI

Este novo projeto de ficção do canal quatro marca o regresso de Rita Pereira ao trabalho seis meses depois de ter dado à luz a segunda filha.

A atriz não podia estar mais entusiasmada com este regresso ao trabalho, particularmente pelas pessoas com quem está a trabalhar.

Eis abaixo a mensagem na qual Rita Pereira enaltece a equipa e elenco do novo projeto de ficção da TVI:

"A história é importante, o texto é importante, as personagens são importantes, mas as pessoas com quem vou passar 12 horas por dia, nos próximos nove meses, são para mim (com 21 anos de experiência) o mais importante de tudo.

Não são apenas colegas, são cúmplices de cena, confidentes de bastidores, parceiros de cansaço, de gargalhadas e de silêncio. Gente que me emociona, que me inspira e que, muitas vezes, me ampara quando ninguém vê.

A câmara pode focar só num rosto, mas a alma do que fazemos vem de todos.

É por isso que estar num set nunca é só trabalho, é entrega, é amor, é família temporária com laços que ficam. Num set, cada olhar, cada luz, cada palavra dita (ou calada) conta. E é aí que percebemos o que fazemos, só ganha verdade porque o fazemos juntos. A arte acontece no coletivo. E é nesse encontro diário que nasce a magia.

Este post é para vocês, atores, técnicos, todos. Um obrigada já, sei bem que o vou usar muito."

Veja na galeria as primeiras imagens nos bastidores da nova novela da TVI.

O que se sabe até agora sobre a nova novela da TVI

A nova novela da TVI é da autoria de Maria João Costa, escritora responsável por projetos de sucesso como 'Cacau', 'Valor da Vida', 'Ouro Verde', 'Pecado' ou 'Amar Demais'.

De acordo com uma das primeiras partilhas de Rita Pereira sobre o projeto, o nome será 'Terra Forte'. Contudo, muitas vezes os ensaios das novelas arrancam um nome inicial que depois acaba por ser alterado para o nome final do projeto.

Questionada nos comentários da sua recente partilha sobre quando será a estreia de 'Terra Forte', a atriz desvendou: "Talvez em setembro".

Além de Rita Pereira, e tal como é possível perceber através das imagens, fazem parte deste projeto nomes como João Catarré e Benedita Pereira.