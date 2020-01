É um facto que diariamente estamos expostos a uma infinidade de substâncias químicas (mas tudo o que nos rodeia é química). E não terá o nosso organismo uma capacidade natural de lidar com tóxicos específicos e eliminá-los?

Importa ainda lembrar que o que faz o veneno é a dose. A água, substância fundamental à vida, se consumida em excesso pode matar. Assim como a toxina botulínica, substância naturalmente produzida por uma bactéria, também mata, mas em doses controladas é usada para tratar algumas condições de saúde.

O nosso organismo dispõe de mecanismo potentes (através do fígado e dos rins) de desintoxicação e eliminação de substâncias que não têm interesse que diariamente são processadas e eliminadas. Os produtos detox em nada contribuem para este processo a não ser funcionarem como veículos de ingestão de água.

É certo que uma dieta detox pode contribuir para a perda de peso, mas isso é apenas porque se baseia em produtos, normalmente, pobres em calorias e que vão contribuir para um balanço energético negativo. O mesmo resultado obtém-se, com muito mais sabor, prazer, saúde e saciedade com uma alimentação equilibrada.