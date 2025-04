Elisabeth Moss juntou-se aos restantes colegas de elenco na antestreia da sexta temporada de 'The Handmaid's Tale', que decorreu na quarta-feira, dia 2 de abril, em Los Angeles.

A série da Hulu vai ter novos episódios a estrearem nos EUA já no dia 6 de abril, e os atores reuniram-se num evento de promoção.

Na ocasião, a protagonista Elisabeth Moss, de 42 anos, surgiu na passadeira vermelha do TCL Chinese Theatre, em Hollywood, com um look preto, composto por vestido, casaco e sapatos de saltos altos.

Veja na galeria algumas imagens da atriz e do restante elenco.

