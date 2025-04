Sam Jaeger esteve no 'The Rich Eisen Show', episódio que foi para o ar na quarta-feira, dia 16 de abril, e falou sobre o, diz, surpreendente final de 'The Handmaid's Tale' ('A História de uma Serva').

De referir que o ator dá vida a Mark Tuello - um representante do governo americano na série da Hulu.

"É uma série difícil. Foi uma série difícil de ver durante algumas temporadas, e acho que sabíamos disso. Queremos recompensar os fãs este ano, porque os colocámos num inferno e é uma temporada realmente fascinante e com um final digno", partilhou o ator.

"Muitas vezes as pessoas tentam terminar séries e não sabem como", comentou ainda, falando depois do ambiente nos bastidores.

Sendo uma série com temas 'pesados', Sam Jaeger revelou que o elenco tentava sempre aliviar a tensão quando as 'luzes se apagavam'.

"Todas as pessoas que trabalharam comigo tinham um ótimo senso de humor e não se levavam muito a sério. Divertimo-nos muito na série, filmávamos uma cena angustiante e depois saíamos dela. Acho que precisávamos dessa leveza", partilhou, contanto depois uma curiosidade sobre uma das colegas de elenco.

"A Yvonne Strahovski adora dançar", disse, lembrando também que o elenco chegou a fazer uma "aula de hip hop em grupo".

Além de Sam Jaeger e Yvonne Strahovski, a série - protagonizada por Elisabeth Moss - tem ainda no elenco nomes como Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, Samira Wiley, OT Fagbenle, Madeline Brewer, Amanda Brugel e Ever Carradine.

'The Handmaid's Tale', recorde-se, estreou em 2017 e a sexta e última temporada da série chegou no dia 8 de abril - os primeiros três episódios ficaram logo disponíveis na plataforma de streaming TVCine+ e os seguintes serão lançados semanalmente. No TVCine Edition, a exibição começou no dia 16 de abril com um episódio por semana.

