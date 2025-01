Novo ano, novas séries. 'The Kardashians' está de regresso para a sexta temporada, que irá estrear no dia 6 de fevereiro, no Disney+.

O teaser foi lançado esta sexta-feira, 3 de janeiro. No mesmo, percebe-se que a série irá continuar a mostrar os 'dramas' e os desafios da família Kardashian.

Como protagonistas, mantêm-se Kim, Kourtney e Khloé Kardashian. Por sua vez, Kris, Kendall e Kylie Jenner também farão parte do elenco, mas em papéis secundários.

"Os limites existem para ser quebrados", é o lema que se pode ouvir no teaser.

Recorde-se que a série teve outrora outro nome, 'Keeping Up With The Kardasians', que teve direito a 20 temporadas, tendo a primeira estreado em 2007.

Em dezembro de 2020, a família de socialites assinou contrato com a Disney, com o objetivo de realizar novos conteúdos. Foi assim que surgiu a série 'The Kardashians' em abril de 2022.

