A famosa desta fotografia é-lhe familiar? Faz 44 anos esta segunda-feira, 21 de outubro.

Falamos de Kim Kardashian, a empresária e modelo americana, conhecida por protagonizar o reality show 'Keeping Up with the Kardashians' junto da sua família.

Kris Jenner, mãe das Kardashian, partilhou várias fotografias, algumas até de momentos da infância de Kim.

"Feliz aniversário para a minha linda Kimberly! És realmente uma luz tão grande para todos os que te conhecem. A tua força e determinação são incomparáveis e a forma como lutas constantemente por aqueles que precisam da tua ajuda. Partilhas sempre a tua energia e amor com todos ao teu redor", começou por escrever na publicação.

"Estou tão orgulhosa de ti todos os dias. Tu és a mãe, filha, irmã, tia e amiga mais incrível. És uma parte tão enorme do meu coração, e eu valorizo cada memória preciosa que já fizemos. Trazes-me tanta felicidade e alegria, e eu amo-te além de qualquer medida minha filha linda. Amo-te. Mãe", assinou.

