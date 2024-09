A empresária partilhou três fotografias na sua conta de Instagram do primeiro dia do novo ano letivo dos filhos. Os seguidores ficaram estupefatos com o tamanho das crianças.

Kim Kardashian utilizou a sua conta de Instagram para partilhar o momento antes dos filhos irem para a escola no início do novo ano letivo. "A escola está a chegar", lê-se na legenda da publicação que conta com três fotografias. Nelas é possível ver-se a empresária com os quatro filhos: North, de 11 anos, Saint de oito, Chicago que tem seis anos, e Psalm que tem cinco. "Estão tão grandes", respondeu uma seguidora. "Uma tribo linda de fofinhos", escreveu a irmã da empresária, Khloé Kardashian. "Kimberly, como é que estão todos tão crescidos", perguntou a empresária Jen Atkin. De recordar que North, Saint, Chicago, e Psalm são filhos de Kim e do rapper Kanye West, de quem a empresária se divorciou em 2022. Leia Também: Kim Kardashian mostra selfie sem maquilhagem em spa