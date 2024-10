"North West com a mesma energia que a sua mãe", escreveu Kim por cima do vídeo, juntamente com um emoji a chorar a rir.

North West parece ter herdado várias características semelhantes à mãe e quem o diz é a própria Kim Kardashian. Nas histórias da sua conta de Instagram, a empresária partilhou um vídeo onde surgem dois momentos. Um deles trata-se da entrevista que fez à filha para a Interview Magazine, o outro é um vídeo seu em adolescente. "Hey, sou eu, North West", ouve-se a filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West dizer no início do vídeo, antes de deitar a língua de fora. As imagens seguintes tratam-se então de Kim, em 1994, naquilo que aparenta ser uma festa de escola. "O meu nome é Kim Kardashian e sou a pessoa mais fixe desta turma. E todos vão ter saudades minhas porque me amam", pode-se ouvir a socialite a dizer, juntamente com imagens em que surge a dançar. "North West com a mesma energia que a sua mãe", escreveu Kim por cima do vídeo, juntamente com um emoji a chorar a rir. Leia Também: "Há dois Halloweens". North West fala da última vez que Kim cozinhou