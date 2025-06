Gabriela Barros, considerada uma das atrizes mais talentosas da sua geração, tendo se destacado em 'Taskmaster' e 'Ruído', concretizou o sonho que conhecer e gravar no estúdio de Rui Veloso.

"É este?": eis a pergunta que muitos associam a Gabriela Barros, uma das participantes mais icónicas do 'Taskmaster'. Afinal, quem não se lembra da divertida tarefa em que a atriz não conseguia encontrar o sapato pretendido? Mas a carreira da atriz, de 36 anos, vai muito além do programa de desafios da RTP. Na verdade, Gabriela Barros é considerada uma das artistas mais talentosas da sua geração e há motivos para isso. A história de Gabriela Nascida em Bruxelas, Gabriela mudou-se para Portugal em 2007. Filha de pai brasileiro e mãe portuguesa, esta tornou-se conhecida do público em 2010, depois de protagonizar uma das temporadas da série juvenil 'Morangos com Açúcar'. Desde então integrou vários projetos, quer no teatro, quer em televisão. Em 2018 juntou-se à equipa de humoristas de Herman José do 'Cá Por Casa' e conquistou definitivamente o público com as três personagens a que deu vida na série da RTP 'Pôr do Sol'. Este ano recebeu os mais diversos elogios pelas suas interpretações exímias na série de humor 'Ruído', criada por Bruno Nogueira, e que chegou ao fim esta semana. Siga o link

O encontro com Rui Veloso, um sonho concretizado

A juntar a todas estas conquistas esteve ainda a concretização de um sonho: conhecer Rui Veloso.

O momento foi destacado por Gabriela numa partilha no Instagram na qual esta descreve como tudo aconteceu.

"Fui gravar músicas para uma série que irá estrear em breve e qual não é a minha surpresa quando o Rui Melo me diz: 'Vamos gravar ao estúdio do Rui!' Para além de saber que o meu amigo não se refere a ele próprio na 3.ª pessoa e de que não possui nenhum estúdio, percebi logo de que Rui é que o Rui se estava a referir.

Ora bem…eu já estava suficientemente feliz de estar a gravar no estúdio do Rui Veloso (qual criança na Disney), eis senão quando o Rui aparece para nos fazer uma visita a meio da sessão de gravação. Já nos tínhamos cruzado algumas vezes, mas nunca num contexto tão especial e único. E contexto, é tudo! Mais uma vez obrigada pela fotografia, Rui. Fotografia essa, que eu disse logo que não iria postar mas visto que o próprio postou, sinto-me legitimada para poder fazer o mesmo.

É que eu não sou uma fã qualquer, eu sou meeeeeeesmo muito fã! Cresci a ouvir o Rui. Com 6 anos, cantava em loop com o meu irmão o 'Lado Lunar' a plenos pulmões. E tantas, tantas outras! Tenho uma profunda admiração pelas suas músicas, que até hoje, acompanham as várias fases da minha vida e continuam a acompanhar tantas novas gerações. Amo a voz dele, o timbre extraordinário e inconfundível que o tornam único aos meus ouvidos e ao de tantos portugueses. A música tem esta força. De, com um só acorde, nos transportar para tantos recantos da nossa memória. O encontro de hoje simbolizou isso tudo para mim. Que prazer que foi! Obrigada".

