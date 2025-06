José Castelo Branco partilhou várias imagens nas quais surge ao lado da ex-mulher, Betty Grastein, antes do julgamento por violência doméstica, depois de ser acusado de agredir a joalheira numa polémica que rebentou em 2024.

José Castelo Branco não esquece Betty Grafstein, apesar de separado daquela que durante 28 anos foi sua mulher. Esta quinta-feira, dia 27 de junho, o socialite, de 62 anos, partilhou uma série de imagens nas quais posa com a joalheira britânica, antes da polémica relativa às acusações de violência doméstica ter explodido. "Algumas fotografias minhas e da Lady Betty Grafstein. Costumávamos combinar os nossos visuais, estávamos sempre a viajar, a conhecer novas pessoas em cada canto do mundo. O nosso amor foi testado muitas vezes, contudo sobreviveu. Hoje, só desejo que estejas bem. Apesar de tudo, ainda penso em ti com ternura. Ainda te amo com todo o meu coração", realçou na legenda da partilha. Poderá ver as fotografias na galeria. O início da polémica: Castelo Branco agrediu Betty? A 4 de novembro de 2024, José Castelo Branco foi acusado de violência doméstica pelo Ministério Público, conforme avançou o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa à imprensa. "Arguido e vítima eram casados desde novembro de 1996, encontrando-se indiciado que, desde o início do casamento, o arguido agredia física e verbalmente a vítima", lê-se no despacho da acusação. O socialite foi acusado de, alegadamente, forçar a companheira a vestir roupas que esta não queria, a ser maquilhada e a calçar sapatos que eram desconfortáveis e lhe causavam dor.

A denúncia de Betty Grafstein no hospital

Betty Grafstein deu entrada no Hospital CUF Cascais no dia 20 de abril. Foi na unidade hospitalar que a designer de joias disse que tinha sido vítima de agressão por parte do companheiro, e de forma continuada.

Numa gravação, a joalheira explicou como era, supostamente, tratada por José Castelo Branco. "Ele é um abutre e fez isto, ele empurrou-me, abanou-me, empurrou-me para a frente e para trás e fez uma grande cena e empurrou-me, foi ele que fez isto".

José Castelo Branco viu-se impedido de se aproximar da mulher - que não vê desde então - a menos de um quilómetro, estando sujeito a meios de coação, segundo o despacho do juiz de instrução criminal.