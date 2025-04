José Castelo Branco esteve presente no Tribunal de Família esta terça-feira, dia 22, em Nova Iorque. O socialite, de 62 anos, conseguiu levar uma vitória para casa depois do tribunal lhe reconhecer o direito de viver no apartamento que ao longo de muitos anos dividiu com Betty Grafstein, sua ex-mulher.

Assim, este passou a ter autorização para entrar em casa, algo que só poderá fazer acompanhado de uma autoridade.

"Houve momentos de alguma tensão em tribunal porque a defesa de Betty tentou intoxicar o caso trazendo o processo de violência doméstica, coisa que foi negada pelo juiz em duas ocasiões", informou Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama', do V+TVI.

"Tentaram também alegar que José permanece nos Estados Unidos ilegalmente ao ser um fugitivo da lei portuguesa", realça, notando que os advogados de Castelo Branco apresentaram a autorização da justiça portuguesa para o socialite viver em Nova Iorque enquanto o processo da casa decorrer.

Leia Também: Descoberto o paradeiro das malas de Castelo Branco... estão em Massamá