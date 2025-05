José Castelo Branco tinha ganho, esta semana, uma batalha em tribunal que lhe dava direito a usar o apartamento em Nova Iorque que dividiu durante várias décadas com a mulher Betty Grafstein.

Porém, quando José chegou ao local deparou-se com uma casa quase vazia e com algumas coisas degradadas. Na página de Instagram, o socialite mostrou que ficou sem a lareira e sem vários objetos que estariam dentro dos armários.

"Ganhei no Tribunal de Família e no Tribunal de Habitação — não em setembro, mas em maio. [...] Acho que ninguém planeava mudar-se para um apartamento SEM mobília. Agora, toda a cidade de Nova Iorque saberá quem são as pessoas nojentas envolvidas nisto. [...] NINGUÉM apaga José Castelo Branco", escreveu o socialite na legenda de uma publicação onde mostra o estado da casa.

