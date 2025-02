Kris Jenner está a vender a mansão em Hidden Hills, Califórnia, onde foram gravadas várias temporadas de 'Keeping Up With the Kardashians', por 13.5 milhões de dólares (13.01 milhões de euros).

"Partilhei tantas memórias inesquecíveis nesta casa incrível com a minha família, e estou entusiasmada por ver o espaço começar um novo capítulo com os próximos proprietários", revelou a matriarca ao New York Times, citada pela Page Six.

De acordo com a mesma publicação, Jenner terá contratado o designer de interiores Ryan Saghian para substituir todo o mobiliário com peças modernas e de luxo da marca europeia Eichholtz.

