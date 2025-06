Liliana Campos foi até aos Açores visitar o marido, Rodrigo Herédia, onde este mora, já que é dono do hotel Sul Villas & Spa, na ilha de São Miguel. A apresentadora acabou por fazer uma partilha emotiva sobre esta viagem na sua página de Instagram. É que o hotel sofreu um grave incêndio em janeiro deste ano, ficando destruído quase na totalidade.

"Voltar ao Sul é uma montanha russa de emoções. Ver esta paisagem, sentir a natureza, ficar no som deste silêncio continua a ser incrível.

Mas depois há o olhar à volta e sentir a falta das pessoas - dos hóspedes e dos colaboradores, com quem mal nos cruzávamos, mas que eram, e um dia voltarão a ser a alma deste lugar encantado", escreveu Liliana na legenda da partilha.

A cara da SIC deu ainda notícias sobre o estado das obras de reconstrução do local, apontando quais os principais problemas.

"Por aqui continua tudo parado. É a burocracia a marcar o ritmo, ritmo que nesta altura se deseja mais célere para que o Sul Villas & Spa se consiga reerguer e volte a encher-se de vida. Por enquanto, sempre que olho à minha volta, vejo tanto de belo como de triste…", revelou a apresentadora.

O que se passou a 15 de janeiro de 2025

Dia 15 de janeiro de 2025, o edifício principal do Sul Villas & Spa, na ilha de São Miguel, nos Açores, ardeu. Este era o projeto de vida de Rodrigo Herédia que mostrou nas suas redes sociais, a par de Liliana, algumas imagens da destruição do local. A apresentadora aproveitou também para agradecer o apoio que ambos receberam.

"Queremos agradecer a todos os que ontem estiveram a lutar contra o fogo que teimava em destruir o Sul Villas & Spa, assim como todas as mensagens de força e carinho que nos têm chegado. O Amor constrói, escreveu-me uma amiga. E eu acredito mesmo muito que sim!", escreveu Liliana no Instagram.

A história de amor de Liliana Campos e Rodrigo Herédia

Liliana Campos e Rodrigo Herédia estão juntos desde 2012 e casaram a 13 de junho de 2014 numa cerimónia intimista e cheia de significado nas Maldivas. Este ano, a propósito do aniversário da boda, a apresentadora dedicou ao marido umas sentidas palavras, mostrando algumas imagens do casamento.

"As imagens são as mesmas de sempre pois não tenho muitas mas mostram na perfeição toda a emoção que vivemos. O amor, esse cresce todos os dias pois passou a ser uma escolha diária, e muito nossa. Amo-te, quero-te e beijo-te Rodrigo Herédia. Que o meu querido Santo António nos continue a abençoar e a proteger", escreveu Liliana na legenda da partilha. Recentemente, Liliana partilhou com os seguidores as saudades que sente do marido já que vivem afastados e que este está dedicado à reconstrução do hotel.

