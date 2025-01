Liliana Campos e o marido, Rodrigo Herédia, passam agora por um momento muito complicado. O hotel do empresário, Sul Villas & Spa, que fica na cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel, Açores, sofreu um violento incêndio na passada quarta-feira, 15 de janeiro.

A apresentadora da SIC partilhou na sua página de Instagram as imagens que mostram a destruição do local e assume que este é um dia "muito triste".

"O SUL ardeu e, com o SUL, ardeu uma parte do sonho do Rodrigo. Ainda não é conhecida a causa que fez deflagrar este incêndio mas, graças a Deus, os danos que são muitos são apenas materiais", começa por dizer a apresentadora.

Referindo que "o edifício principal ficou completamente destruído e que terá que ser demolido e depois reconstruído", a cara da SIC assume que acredita na "força, determinação e resiliência" do marido.

"O Amor constrói, escreveu-me uma amiga. E eu acredito mesmo muito que sim", disse Liliana.