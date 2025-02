Cláudio Ramos voltou a divertir Cristina Ferreira e os espetadores de 'Dois às 10', da TVI, ao contar em direto os seus peculiares rituais.

O comunicador tem agora uma nova prática sempre que acorda, tal como desvendou esta quarta-feira.

"A primeira coisa que faço quando me levanto é beber 12 golos de água. Li que ajuda à função intestinal", disse.

Cláudio explicou ainda que bebe a água "antes de meteres os pés no chão, porque está tudo ainda a dormir e aquilo vai estimular o aparelho digestivo e o intestino".

Veja aqui o momento divertido em que o apresentador contou ainda que conversa com a sua pilinha. "Falo muito com a minha pilinha, a pilinha é como se fosse um amigo para sempre. Também devias falar com o teu 'pipi'", atirou, dirigindo-se a Cristina Ferreira.

