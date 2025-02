Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam esta quarta-feira, 5 de fevereiro, no 'Dois às 10', da TVI, uma podologista. A especialista na saúde dos pés esteve no programa para esclarecer algumas questões e levou os apresentadores a fazerem revelações sobre os seus pés.

"Tenho calos para aí de há 10 anos ou 12", contou Cristina, explicando que ficou com alterações nos pés por culpa de "uma coleção de sapatos".

"Lembra-se que naquela altura se usavam aqueles sapatos bicudos, que apertavam?", recordou, explicando que os calos "nunca mais desapareceram".

A apresentadora acabou a mostrar os pés em direto, colocando-os em cima da mesa onde conversavam com a podologista. Cláudio Ramos fez o mesmo, mostrando a fisionomia do seu pés... Mas recusou tirar as meias e assumiu ter vergonha de o fazer.

"Não tenho os pés arranjados e tenho os pés amarelos, como as mãos. Não faço isso, tenho vergonha", explicou.

Recorde-se que Cláudio Ramos tem as mãos e pés com uma tonalidade amarelo/alaranjada devido a excesso de betacaroteno.

Veja aqui como tudo aconteceu.

Leia Também: "Antes de meteres os pés no chão", Cláudio Ramos tem novo ritual matinal