O apresentador esteve à frente de mais uma gala na noite de domingo, dia 1 de junho.

Depois de ter estado uns dias afastado do pequeno ecrã devido a problemas de saúde, Cláudio Ramos regressou ao trabalho na noite de domingo, dia 1 de junho. Horas antes, recorde-se, o apresentador fez uma publicação na sua página de Instagram onde explicou que fez "uma cardioversão", sendo que não foi a primeira vez que o fez. "As pessoas acham que arritmia mais não é do que o coração a bater fora de tempo e a um ritmo alucinado. É muito mais que isso", acrescentou.

Ao começar a gala do 'Big Brother', o apresentador da TVI não se referiu ao facto de ter estado ausente por motivos de saúde, tendo sido recebido com uma grande salva de palmas. E na despedida do programa, Cláudio Ramos revelou que esta segunda-feira, dia 2 de junho, não se irá ausentar. "'Big, até amanhã, se Deus quiser", disse. "Lembre-se, o mais importante de tudo é a saúde", comentou, por fim.

