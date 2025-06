Há menos um concorrente no 'Big Brother'. A gala de domingo, dia 1 de junho, como é habitual, levou à expulsão de mais um participante.

Solange foi a escolhida para deixar a 'casa mais vigiada do país' e "não conteve as lágrimas assim que as luzes do estúdio se apagaram".

"Fiz o que achei que tinha de fazer e está tudo certo. Se não foi suficiente... temos pena", reagiu após ter sido expulsa.

Sobre a participação no programa, Solange afirma que "adorou". "Não volto a repetir, mas foi muito giro."

